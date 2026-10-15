Μπερνάρ: Το υπέροχο γκολ στο Copa Sudamericana
Τι κι αν έχει κλείσει τα 34 του χρόνια; Ο Μπερνάρ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ατλέτικο Μινέιρο, σημειώνοντας ένα πανέμορφο γκολ στο εντός έδρας 3-0 ενάντια στην Τόρκε (ή Μοντεβιδέο Σίτι πλέον) για τα ημιτελικά του Copa Sudamericana.
Στο 42ο λεπτό, ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού συνδυάστηκε άψογα με τον Ρέινιερ και αφού άδειασε δύο αμυντικούς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με συρτό σουτ, κάνοντας το 2-0 για τους Βραζιλιάνους. Αυτό ήταν το πέμπτο τέρμα σε έντεκα συμμετοχές στον θεσμό για τον Μπερνάρ, που συνολικά φέτος έχει σκοράρει δέκα φορές και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.
🇧🇷Atlético-MG 2x0 City Torque🇺🇾 ⚽ Bernard 🥾 Reinier 🏆 Sul-americana | Semis (ida) https://t.co/r2e22HZb3M— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 14, 2026
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