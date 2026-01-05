Η εξωφρενική πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο στον 39χρόνο Χουλκ: Του προσφέρουν μέχρι και το δικό του άγαλμα!

Η Ατλέτικο Μινέιρο θέλει να επεκτείνει την συνεργασία της με τον Χουλκ, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να προσφέρει γη και ύδωρ για την υπογραφή του παίκτη.

Η σεζόν στη Βραζιλία τελείωσε πριν λίγες εβδομάδες, με τους συλλόγους της χώρας της Λατινικής Αμερικής να ψάχνουν την μεταγραφική αγορά για να ενισχύσουν τις ομάδες του.

Ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην Βραζιλία αυτή την στιγμή, παρά την ηλικία του, είναι ο 39χρόνος Χουλκ, το συμβόλαιο του οποίου με την Ατλέτικο Μινέιρο λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και έτσι μπορεί από τώρα να συζητήσει με όποια ομάδα θέλει.

Όπως είναι λογικό, ο σύλλογος από το Μπέλο Οριζόντε θέλει να ανανεώσει με τον βετεράνο επιθετικό, που την περσινή χρονιά πέτυχε 17 τέρματα, προσφέροντας στην κυριολεξία γη και ύδωρ για τον ποδοσφαιριστή που είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου με 135 γκολ και ήταν κομβικός στην κατάκτηση του Copa Libertadores το 2021.

Πιο συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μινέιρο είναι διατεθειμένη να προσφέρει μεταξύ άλλων στον παίκτη, μετοχές της ομάδας, την παραγωγή μιας σειράς ντοκιμαντέρ σχετικά με την καριέρα του και το πιο εξωφρενικό: την κατασκευή ενός αγάλματος που θα απεικονίζει τον ίδιο και θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σταδίου!

🤯🇧🇷 Atlético Mineiro le presentó un plan a HULK para que se quede en el club HASTA EL FINAL DE SU CARRERA:



💰 Un porcentaje de la SAF (Sociedad Anónima) del club.



🎞️ La producción de un DOCUMENTAL sobre sus últimos años.



🗽 Construcción de UNA ESTATUA suya frente al estadio.… pic.twitter.com/FtkyoLUOBz January 5, 2026

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκιγιέρμε Φροσάρντ που έβγαλε αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ, η συνάντηση των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (06/01), με τα πρώτα δείγματα να είναι θετικά, όμως, όπως τόνισε ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι στον Χουλκ άρεσαν τα όσα άκουσε, ζήτησε 24 ώρες για να σκεφτεί την πρόταση και έτσι η τελική απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα στην σημερινή ημέρα.