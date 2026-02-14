Φορτούνης: Λύτρωσε την Αλ Καλίτζ με πανέμορφο γκολ και βγήκε MVP
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λύτρωσε την Αλ Καλίτζ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 ενάντια στην Αλ Ριάντ με πολύ όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στο 83ο λεπτό, παίρνοντας μάλιστα και το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση.
Αυτό ήταν το όγδοο φετινό γκολ του 33χρονου ποδοσφαιριστή, που έχει μοιράσει και έντεκα ασίστ, αποτελώντας τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας του Γιώργου Δώνη, η οποία καταλαμβάνει την ένατη θέση της βαθμολογίας στη Saudi Pro League. Ως βασικοί αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση και οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν ήταν στην αποστολή.
حين يحتاج الخليج للحلول.. يظهر فورتونيس 🦸♂️⚽️#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/e40SYOxq1C— دوري روشن السعودي (@SPL) February 14, 2026
صاحب هدف التعادل.. فورتونيس ⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) February 14, 2026
