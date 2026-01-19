Ο Φορτούνης τρελαίνει τους Σαουδάραβες: Βρίσκεται πάνω από Κριστιάνο και Κομάν
Η ελληνική παροικία στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας τα πηγαίνει περίφημα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη, με τον Γιώργο Μασούρα να έχει ξαναβρεί τον εαυτό του, το ίδιο και ο Δημήτρης Κουρμπέλης αλλά αυτό που έχει καταφέρει ο Κώστας Φορτούνης, τον φέρνει στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει πάρει από το... χεράκι τον σύλλογο και εντυπωσιάζει με τους αριθμούς του καθώς έχει φτάσει τα 7 γκολ και τις 10 ασίστ σε 15 παιχνίδια πρωταθλήματος ενώ έχει βρει δίχτυα στα τρία τελευταία παιχνίδια του κλαμπ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες που έχουν άμεση σχέση με γκολ.
Συγκεκριμένα, ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε τον αριθμό 17 όσα έχει και ο Ζοάο Φέλιξ ενώ βρίσκεται πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (16), τον Τζοσουά Κινγκ (16) και μεταξύ άλλων τους Ίβαν Τόνεϊ (13), Ματέο Ρετεγκί (10) και Κίνγκλεϊ Κομάν (10).
