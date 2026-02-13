Τρεις στροφές πριν το τέλος, η αγωνία στα ύψη στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια, τρεις στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η αγωνία έχει φτάσει στα ύψη, ενώ υπάρχουν ομάδες που μπορούν να εξασφαλίσουν την κανονική διάρκεια από αυτό το Σαββατοκύριακο!

Πρώτη η Novibet, κάθε Παρασκευή μεσημέρι, βγάζει αποδόσεις για όλους τους ομίλους σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμά της αγωνιστικής, τις αποδόσεις της Novibet και την ανάλυση των ντέρμπι κορυφής που κρίνουν την άνοδο.

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Δόξα Δράμας – Ξάνθη (15/02, 13:00)

Πανθρακικός – Ηρακλής Θερμαϊκού (15/02, 13:00)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΠΑΟΚ Δυτικού (15/02, 13:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Κιλκισιακός (15/02, 13:00)

Αετός Οφρυνίου – Θερμαϊκός Θέρμης (15/02, 13:00)

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ορέστης Ορεστιάδας (15/02, 13:00)

Η «μάχη» για την πρώτη θέση κορυφώνεται, με τον Πανθρακικό (42β.) να οδηγεί την κούρσα.

Η ομάδα της Κομοτηνής προέρχεται από μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη (2-1) στο ντέρμπι με τη Δόξα Δράμας.

Μετράει 7 νίκες και 1 ισοπαλία στα 8 τελευταία παιχνίδια και τώρα υποδέχεται τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Δικαιολογημένο φαβορί ο άσος στο 1.16.

Από την άλλη η Δόξα Δράμας (40β.), έμεινε στο 1-1 την Τετάρτη (11/02) στην εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Ποσειδώνα στη Μηχανιόνα.

Για δεύτερη σερί ματς δεν πήρε τη νίκη και ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την Ξάνθη (38β.). Ο άσος είναι στο 2.15 και το διπλό στο 3.30.

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕ Ευόσμου – Εορδαϊκός (15/02, 13:00)

Αστέρας Καρδίτσας – ΑΕ Αλεξάνδρειας (15/02, 13:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Σαρακηνός (15/02, 13:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Πιερικός (15/02, 13:00)

Βέροια – Κοζάνη (15/02, 13:00)

Ερμής Εξοχής – Ακρίτες Συκεών (15/02, 13:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (45β.) ετοιμάζεται να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Πέρασε σαν «σίφουνας» (4-0) από την έδρα της Αλεξάνδρειας την προηγούμενη αγωνιστική, πέτυχαν την έκτη σερί νίκη τους και έχουν να ηττηθούν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Είναι στο +4 από τη δεύτερη θέση, με έναν αγώνα λιγότερο και την Κυριακή υποδέχεται τον Σαρακηνό. Τον πρώτο λόγο ο άσος.

Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (41β.) έκανε την αντεπίθεση του και πέρασε και από την έδρα του Εορδαϊκού με 3-2. Αυτή ήταν η έβδομη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα και τώρα υποδέχεται τον Πιερικό. Στο 1.40 ο άσος και στο7.00 το διπλό.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕ Λευκίμμης – Αναγέννηση Άρτας (15/02, 14:30)

ΑΕΝ Σελεύκειας – ΠΟ Ελασσόνας (15/02, 13:00)

ΠΑΣ Λαμία – Αστέρας Σταυρού (15/02, 13:00)

ΑΟ Ανθούπολη – Αναγέννηση Σχηματαρίου (15/02, 13:00)

Τηλυκράτης Λευκάδας – Τρίκαλα (15/02, 13:00)

Ο Αστέρας Σταυρού (39β.) με ένα γκολ στο 90+6’ της αναμέτρησης με τη Λευκίμμη, πήρε τη νίκη με 1-0 την Τετάρτη (11/02) και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τώρα έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Λαμίας (34β.), η οποία στο «σπίτι» της είναι αήττητη τη φετινή σεζόν (5-5-0). Ο άσος προσφέρεται στο 2.40 και το διπλό στο 2.75.

Αλλαγές προπονητών είχαμε σε Ανθούπολη και Τηλυκράτη Λευκάδας. Στην πρώτη ο Γιάννης Τσακμακίδης αντικατέστησε το δίδυμο Ταξιάρχη-Νεμπεγλέρα, ενώ στον δεύτερο ο Μάρκος Στεφανίδης ανέλαβε αντί του Γιώργου Κατηφόρη.

Η ομάδα των Επτανήσων υποδέχεται τα Τρίκαλα σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ο άσος βρίσκεται στο 4.00 και το διπλό στο 1.80.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός (15/02, 13:00)

Πύργος – Πανθουριακός (15/02, 13:00)

ΑΟ Μιλτιάδης – Πέλοπας Κιάτου (15/02, 13:00)

Κόρινθος – Παναχαϊκή (15/02, 13:00)

Παναιγιάλειος – ΑΟ Λουτρακίου (15/02, 13:00)

Θύελλα Πατρών – Ερμής Μελιγούς (15/02, 13:00)

Τεράστιο ενδιαφέρον έχει ο 4ος όμιλος. Η νίκη της Ζακύνθου (47β.) με 1-0 απέναντι στον Πύργο την προηγούμενη αγωνιστική έβαλε «φωτιά» στην κορυφή.

Ο Πύργος παραμένει πρωτοπόρος και υποδέχεται τον Πανθουριακό θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Φαβορί ο άσος στο 1.10.

Ο Παναιγιάλειος είναι σε απόσταση δύο πόντων (45β.), μετράει 6 σερί νίκες και τώρα φιλοξενεί τον ΑΟ Λουτρακίου. Στο 1.26 ο άσος και στο 12.75 το διπλό.

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Νέα Ιωνία – ΑΕΡ Αφάντου (13/02, 13:30)

Απόλλων Καλυθιών – Άρης Πετρούπολης (14/02, 13:00)

Νέα Αρτάκη – Κένταυρος Βριλησσίων (14/02, 15:00)

ΑΟ Καρύστου – Δόξα Βύρωνος (15/02, 14:00)

Διαγόρας Ρόδου – Αμαρυνθιακός (15/02, 13:00)

Τα πράγματα είναι σχεδόν ξεκάθαρα στον 5ο όμιλο. Ο Άρης Πετρούπολης (45β.) μπορεί να είχε την πρώτη απώλεια βαθμών εντός έδρας μετά το 0-0 με τη Νέα Αρτάκη αλλά με νίκη στην έδρα του Απόλλωνα Καλυθιών, εξασφαλίζει μαθηματικά την πρωτιά.

Ο άσος είναι στο 5.15 και το διπλό στο 1.62.

Η Νέα Αρτάκη (38β.) στάθηκε όρθια στην Πετρούπολη και τώρα υποδέχεται τον ανεβασμένο Κένταυρο Βριλησσίων (22β.) που παίζει τα ρέστα για την παραμονή του.

Οι γηπεδούχοι είναι αήττητοι εντός έδρας (5-4-0) ενώ οι φιλοξενούμενοι μετρούν τρεις σερί νίκες.

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΟ Χαϊδαρίου – ΑΕ Μυκόνου (15/02, 13:30)

Ηλυσιακός – Σαρωνικός Αναβύσσου

Θύελλα Ραφήνας – Γιούχτας

Ατσαλένιος – Αστέρας Βάρης

Αίας Σαλαμίνας – Ιωνικός

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Εθνικός Πειραιώς

Ο Εθνικός Πειραιώς (42β.) πήρε μία σημαντική νίκη (3-2) στην έδρα του Γιούχτα την προηγούμενη αγωνιστική και βάζει πλώρη για την άνοδο.

Την Κυριακή έχει θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στον ουραγό Γρανίτη Αγίας Μαρίνας και με διπλό θα «κλειδώσει» και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Ο Σαρωνικός Αναβύσσου (35β.), έκαμψε την αντίσταση της αξιόμαχης Θύελλας Ραφήνας με 2-0 την προηγούμενη αγωνιστική και μετά από 2 ματς επέστρεψε στις νίκες.

Την Κυριακή φιλοξενείται στην έδρα του Ηλυσιακού ο οποίος στου Ζωγράφου μετράει 4 σερί ματς χωρίς ήττα (2-2-0). Ο άσος είναι στο 2.00 και το διπλό στο 3.45.

