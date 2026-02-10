Ο πρώην ερυθρόλευκος, Όσκαρ Γκαρθία, αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδα νέων του Άγιαξ.

Ο Όσκαρ Γκαρθία επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό της ομάδας Κ23 του Άγιαξ, μετά από ένα χρόνο, όταν αποχώρησε από την Τσίβας. Η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση της, τον καλωσόρισε στον «Αίαντα» με συμβόλαιο που θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ο 52χρονος προπονητής είχε αναλάβει και τα ηνία του Ολυμπιακού το 2018, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε προπονητής της Θέλτα, Ρεμς και Λέουβεν. Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Αυστρίας με την Ζάλτσμουργκ, καθώς και ισάριθμα Κύπελλα τις σεζόν 2016, 2017. Τη σεζόν 2013/2014 είχε αναδειχθεί και πρωταθλητής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Γιόρντι Κρόιφ δήλωσε: «Το σημαντικότερο είναι ότι γνωρίζω το ποδοσφαιρικό του όραμα και κατανοώ τη νοοτροπία του. Η ομάδα της Κ23 του Άγιαξ θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Όσκαρ είναι ένας έμπειρος προπονητής, που έχει εργαστεί σε πολλές χώρες και διοργανώσεις, γνωρίζει διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες και έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Είναι επίσης σημαντικό, το γεγονός ότι αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και αργότερα προπόνησε την κορυφαία ομάδα νέων του συλλόγου. Με την πρόσληψη του Όσκαρ και των συνεργατών του, θέτουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για την ανάπτυξη ταλέντων».