Σκάνδαλο: Ομάδα δεν κατέβηκε να αγωνιστεί για να γλιτώσει τον υποβιβασμό

Ένα σοβαρό σκάνδαλο συνέβη στο πρωτάθλημα των Μαλδιβών, καθώς ομάδα αποφάσισε να μην εμφανιστεί στο γήπεδο για να γλιτώσει τον υποβιβασμό.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχτηκε στο πρωτάθλημα στις Μαλδίβες, καθώς ομάδα δεν κατέβηκε να αγωνιστεί για να γλιτώσει τον υποβιβασμό. Συγκεκριμένα η Βαλένσια κατηγορεί την Γκριν Στριτς και έχει ήδη ενημερώσει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Μαλδιβών, ενώ θα καταγγείλει το περιστατικό στη FIFA και στην Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η Γκριν Στριτς πάλευε με την Βαλένσια για την παραμονή τους, ενώ και οι δύο ομάδες ισοβαθμούσαν και είχαν ισάριθμες νίκες, ισοπαλίες και ήττες, αλλά η Στριτς υπερτερούσε σε διαφορά τερμάτων. Με το σκεπτικό αυτό αποφάσισε να μην κατέβει να αγωνιστεί χτες βράδυ κόντρα στην Νιου Ριάντ και έχασε το ματς στα χαρτιά με 2-0, σύμφωνα με τους κανονισμούς της λίγκας.

Η ομάδα προτίμησε να μην εμφανιστεί στο γήπεδο και να πάρει ένα αποτέλεσμα πολύ βολικό, καθώς αν έχανε με τέσσερα γκολ στο τελευταίο παιχνίδι θα σωζόταν η Βαλένσια. Με την εξέλιξη αυτή όμως, η Βαλένσια ήταν η ομάδα που την πλήρωσε και τελικά υποβιβάστηκε. Η ομάδα έβγαλε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για χειραγώγηση αποτελέσματος και θα παραπέμψει την υπόθεση και στη FIFA.