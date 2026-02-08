Η Γκενκ επικράτησε 2-0 της Άντερλεχτ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μοιράζει μία ακόμη ασίστ, φτάνοντας τις 14 φέτος.

Η Γκενκ πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις, επικρατώντας 2-0 της Άντερλεχτ εντός έδρας, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να συμβάλει εκ νέου στο θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός... σέρβιρε το γκολ με το οποίο ο Σορ άνοιξε το σκορ στο 69ο λεπτό, με αποτέλεσμα να φτάσει τις 14 ασίστ φέτος σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις του βελγικού συλλόγου.

Με τη νίκη αυτή, η Γκενκ ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, και συνεχίζει την... αντεπίθεσή της προκειμένου να προλάβει την εξάδα και τα playoffs, με τον Καρέτσα να εξακολουθεί να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του με ασίστ, την ώρα που έχει και τρία γκολ φέτος, δύο στο Europa League και ένα στο Κύπελλο Βελγίου. Στα τέσσερα τελευταία ματς δε, έχει συμμετοχή σε ισάριθμα τέρματα, σκοράροντας μία φορά και... σερβίροντας τρεις!