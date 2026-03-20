Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανέβασε ποστ στο Instagram, μετά τον αποκλεισμό της Γκενκ στο Europa League από τη Φράιμπουργκ.

Με το «βαρύ» 5-1 γνώρισε τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του Europa League η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που υπέκυψε στην ανωτερότητα της Φράιμπουργκ το βράδυ της Πέμπτης (19/3).

Παρά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, η βελγική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα, με τον Έλληνα άσο να δίνει την ασίστ στο μοναδικό γκολ που σκόραρε η Γκενκ. Ολοκλήρωσε έτσι τη διοργάνωση με 2 γκολ και 5 τελικές πάσες σε 11 συμμετοχές.

Σήμερα (20/3), ο 18χρονος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό αλλά και την υπερηφάνεια του για την πορεία του συλλόγου στο τουρνουά.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με το αποτέλεσμα, αλλά είμαι ευγνώμων και περήφανος για την ομάδα μου για αυτήν τη διοργάνωση».