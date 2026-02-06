Η DZManagement ανεβάζει επίπεδο, δυναμική παρουσία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η DZManagement πίσω από τη μεγάλη μεταγραφή του Βίκτωρα Κλωναρίδη αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για το γραφείο και τον επικεφαλής του, Δημήτρη Ζάχαρη, σε συνεργασία με τον Βασίλη Κουτσιανικούλη.

Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τα δεδομένα της κατηγορίας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, έχοντας ξεκάθαρα τη «σφραγίδα» της DZManagement και του επικεφαλής της, Δημήτρη Ζάχαρη, σε συνεργασία με τον γνωστό και καταξιωμένο Βασίλη Κουτσιανικούλη.

Η συγκεκριμένη συμφωνία επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της DZManagement στον χώρο του Sports & Football Management, αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό με τον οποίο προσεγγίζει κάθε υπόθεση.

Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, το γραφείο έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 70 μεταγραφές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και δυναμική παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και τη συνεχή ανοδική του πορεία.

Παράλληλα, η DZManagement έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο εξωτερικό, με αθλητές που αγωνίζονται σε χώρες όπως η Γερμανία και η Νορβηγία, αποδεικνύοντας ότι το έργο της ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αποκτά ξεκάθαρη ευρωπαϊκή διάσταση.

Με επαγγελματισμό, σωστό σχεδιασμό και ανθρώπινη προσέγγιση, το γραφείο χτίζει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με συλλόγους και ποδοσφαιριστές, προσφέροντας πραγματικές προοπτικές εξέλιξης, σταθερότητας και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Η υπόθεση Κλωναρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά επιτυχημένων συμφωνιών, επιβεβαιώνοντας ότι η DZManagement δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις δημιουργεί μέσα από σοβαρή δουλειά και ξεκάθαρη στρατηγική.

Με όραμα, συνέπεια και συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη, ο Δημήτρης Ζάχαρης και ο Βασίλης Κουτσιανικούλης συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη, καθιστώντας τη DZManagement ένα από τα πιο αξιόπιστα, οργανωμένα και ανερχόμενα γραφεία Sports Management στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

