Σε μια μεταγραφή που ταράζει τα νερά… προχώρησε ο Άρης Πετρούπολης, που έκανε δικό του τον έμπειρο Βίκτορα Κλωναρίδη.

Ο Άρης Πετρούπολης έκανε την κίνηση που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Βίκτωρα Κλωναρίδη. Πρόκειται για μια μεταγραφή που μπαίνει στις πιο σημαντικές της ιστορίας του συλλόγου!

Ο 31χρονος επιθετικός διαθέτει περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Super League 1. Έχει περάσει από μεγάλα κλαμπ όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, με τους οποίους κατέκτησε τίτλους (πρωτάθλημα το 2018 με την Ένωση και Κύπελλο το 2014 με τους Πράσινους). Η καριέρα του έχει έντονο ευρωπαϊκό “άρωμα”, με συμμετοχές στη Ligue 1 με Λιλ και Λανς, αλλά και στην Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ. Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, του Ατρόμητου, της Λαμίας και της Κηφισιάς, ενώ τελευταία αγωνιζόταν στον Καναδά με τη Φορτζ FC.

Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή το... απόλυτο αφεντικό του πέμπτου ομίλου και βρίσκεται +9 από τη δεύτερη θέση και παραμένει αήττητος, γεγονός που τον φέρνει πολύ κοντά στο να τερματίσει πρώτος και να διεκδικήσει την άνοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Το διοικητικό συμβούλιο του Άρη Πετρούπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Κλωναρίδη. Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1992 στο Βέλγιο και αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, η οποία αναβαθμίζει το αγωνιστικό πρεστίζ της ομάδας μας, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αμπιολα Νταουντα.

Ο Κλωναρίδης διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Superleague 1, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου (U19). Το νέο μας απόκτημα έρχεται να βοηθήσει στον μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει, φέροντας παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως το Σαμπιονά, όπου αγωνίστηκε με τη Λιλ και τη Λανς, καθώς και την Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ. Στην Ελλάδα έγινε ευρύτερα γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας (2017-2018) και το Κύπελλο (2010-2011), ενώ πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό το 2014, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 100 εμφανίσεις με το «τριφύλλι».

Με επιτυχημένα περάσματα από τον ΑΠΟΕΛ, τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και πρόσφατα τη Φορτζ FC στον Καναδά, ο Κλωναρίδης αποτελεί μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου που θα προσφέρει πολύτιμα εφόδια στον Άρη Πετρούπολης. Βίκτωρα, καλώς όρισες στην ομάδα μας!»