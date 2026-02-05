Ο Εντέν Αζάρ αποκάλυψε τις συμβουλές που του έδινε ο Μαουρίτσιο Σάρι αλλά αρνήθηκε να ακολουθήσει.

Άλλοτε θεωρούταν ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως, ωστόσο στα τελευταία χρόνια της καριέρας του ακολούθησε πτωτική πορεία, με τη μεταγραφή του από την Τσέλσι στη Ρεάλ Μαδρίτης να μην εξελίσσεται θετικά.

Για τον Εντέν Αζάρ ο λόγος, ο οποίος αποσύρθηκε στα 32 του χρόνια από την ενεργό δράση και, μίλησε στην Gazzetta dello Sport για τη νοοτροπία του και τις συμβουλές που του έδινε ο Μαουρίτσιο Σάρι όταν συνεργάζονταν στους Μπλε. «Μου είπε να ακολουθήσω τοπ παράδειγμά του αλλά μία μέρα του είπα ευθέως ότι δεν θέλω. Θέλω να είμαι ο Αζάρ, ένας Κριστιάνο υπάρχει. Θέλω να είμαι ο Αζάρ εντός και εκτός γηπέδου. Όταν έπαιζα ήμουν συγκεντρωμένος στο να παίζω καλή μπάλα αλλά αν ήταν να πάμε για δείπνο με μερικούς φίλους μας ή να πιούμε κρασί, δεν είχα πρόβλημα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο παλαίμαχος Βέλγος σταρ είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην αγάπη του για το φαγητό, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως... κλείδωνε το ντουλάπι με τα μπισκότα στο σπίτι του, ενώ συνολικά ακολουθούσε χαλαρά προγράμματα διατροφής, δίχως να περιορίζεται όσο άλλοι συμπαίκτες του. Και σίγουρα πολύ λιγότερο από τον Ρονάλντο...