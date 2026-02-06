Το Στρασβούργο ήταν καταιγιστικό κόντρα στη Μονακό και με 3-1 «κλείδωσε» την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Μόλις επτά λεπτά χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι για να πάρουν κεφάλι στο ματς με κεφαλιά του Γκοντό για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε του α' ημιχρόνου. Το β' μέρος είχε περισσότερο ρυθμό με τρία γκολ σε έξι λεπτά. Στο 55' ο Ενσίσο, αφού προσπέρασε τον γκολκίπερ, έγραψε το 2-0 σε κενή εστία, στο 58' βρήκε όμως ήρθε η αντίδραση από τους Μονεγάσκους με το τέρμα του Μπίρεθ, που έκανε το 2-1. Στο 61' όμως ο Παραγουανός επιθετικός χτύπησε ξανά για το 3-1. Αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν αρκετές καλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν τις αξιοποίησαν σωστά, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Η αντίπαλος της ομάδας του Ο'Νιλ για τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου θα είναι η Ρεμς.