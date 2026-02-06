Η Κυριακή των ντέρμπι: Όλα τα ιστορικά σερί που πρέπει να ξέρεις!

Το ιστορικό σερί του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, το «απόλυτο» που ψάχνει ο ΠΑΟΚ ύστερα από 31 χρόνια επί του Άρη, η τρομερή παράδοση της Λίβερπουλ και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Αγωνιστική των ντέρμπι στη Super League, ενώ σε όλη την Ευρώπη διεξάγονται μεγάλα παιχνίδια, που υπόσχονται δράση και πλούσιο θέαμα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την έναρξη της αγωνιστικής στα Crazy Stats!

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό σερί των «πράσινων»

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει με το ντέρμπι «αιωνίων» και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν τρομερή παράδοση τα τελευταία χρόνια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία των αναμετρήσεών τους! Βέβαια, τα 7 από αυτά τα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, κάτι που ισχύει και για τα 4 από τα 6 πιο πρόσφατα από αυτά. Η ισοπαλία πληρώνει 4.00 αυτή τη φορά, ενώ η διπλή ευκαιρία Χ2 2.40.

Ο Ολυμπιακός, βέβαια, τρέχει αήττητο σερί 29 εντός έδρας αγώνων στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία του από το 2022, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός όχι μόνο έχει κερδίσει μόλις σε 1 από τις 6 προηγούμενες εξόδους του, αλλά δεν έχει καν σκοράρει στις 3 τελευταίες από αυτές. Κινδυνεύει, λοιπόν, με το χειρότερο σερί του από τον Οκτώβριο του 2021 (ανάμεσα σε εκείνα τα ματς ήταν και ένα 0-0 με τον Ολυμπιακό). Θα εκμεταλλευτούν αυτά τα σερί, για να κερδίσουν οι γηπεδούχοι; Στο 1.53 ο άσος. Τέλος, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα στα 6 πρώτα του ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, όμως σκόραρε και στα 2 πιο πρόσφατα ντέρμπι. Σε απόδοση 2.10 η επιλογή αυτή τη φορά να πετύχει γκολ οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Άρης – ΠΑΟΚ: Για το «απόλυτο» μετά από 31 χρόνια

Το πρώτο χρονικά ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι δεν ηττήθηκαν σε καμία από τις 2 προηγούμενες επισκέψεις τους στο «Βικελίδης» και ψάχνουν το καλύτερό τους σερί, αν αποφύγουν ξανά την ήττα, από τον Οκτώβριο του 2018.

Βέβαια, θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω, για να βρούμε την τελευταία φορά που ο «Δικέφαλος» κέρδισε και τα 2 ντέρμπι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχοντας κερδίσει για τον πρώτο γύρο, θέλει να κάνει το «απόλυτο» μετά τη σεζόν 1994-95. Θα τα καταφέρει; Το διπλό πληρώνει 1.95. Από εκεί και πέρα, κρατάμε και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 22 γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων, επίδοση που είναι η κορυφαία στη Super League. Θα βρουν και πάλι δίχτυα οι φιλοξενούμενοι από νωρίς. Στο 1.95 η απόδοση για το Over 0,5 του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι: Μία ήττα σε 22 ματς

Το απόγευμα της Κυριακής η Λίβερπουλ φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι στο μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής στην Premier League. Οι Reds έχουν χάσει μόλις 1 από τα 22 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για τον πρωτάθλημα (1-4 τον Φεβρουάριο του 2021), ενώ η τελευταία φορά που έχασαν και τα δύο παιχνίδια από τους Citizens στην ίδια σεζόν ήταν το 1936-37… Θα επιβεβαιωθούν οι παραδόσεις; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.35. Από εκεί και πέρα, η Σίτι είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας στο 2026, που ακόμα δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων. Το Under 0,5 για τη Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 1.80

115 - Manchester City failed to win a match they led by 2+ goals in at half time for the first time since April 2018 (v Man Utd). Before today, they had won on each of the last 115 occasions when leading by 2+ goals at the break (all competitions). Stunner. pic.twitter.com/cOYExBNLG7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2026

Το μεσημέρι του Σαββάτου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Τότεναμ, την οποία δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Συνολικά, μάλιστα, οι Spurs τρέχουν αήττητο σερί 8 αγώνων στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις. Θα συνεχίσουν το σερί; Σε απόδοση 2.30 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

2 - Manchester United have gone 2-0 up in two of their three games under Michael Carrick this season, just one fewer than they did in 20 Premier League matches under Ruben Amorim (3) this term. Ascendancy. pic.twitter.com/akf1VB4L0v — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2026

Τα πράγματα, βέβαια, για τους Red Devils έχουν αλλάξει από τη στιγμή που ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στην Premier League, χάνοντας το καλύτερο σερί από τον Φεβρουάριο του 2024 (4 νίκες). Την ίδια στιγμή, η Τότεναμ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 δικά της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο άσος πληρώνει 1.58.

bwin Quick Hits

Με 20 βαθμούς μακριά από το γήπεδό της, η ΑΕΚ κάνει την κορυφαία εκτός έδρας συγκομιδή της από τη σεζόν 2005-06. Η ομάδα του Νίκολιτς, μάλιστα, τρέχει αήττητο σερί 11 αγώνων στη Super League (κορυφαίο από το 2024) και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό, ο οποίος δεν σκόραρε στα 5 από τα 6 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του. Στο 1.68 ο συνδυασμός του διπλού με το N/G.

Κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα δεν έχασε ο Λεβαδειακός, σερί που είναι το κορυφαίο του στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Θα το διευρύνουν οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.25 το διπλό.

Ο Παναιτωλικός προέρχεται από 6 διαδοχικές ήττες στη Super League και κόντρα στην ΑΕΛ κινδυνεύει με το χειρότερο σερί στην ιστορία του. Μόνο τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε υποστεί 7 σερί ήττες ξανά. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 1.80 βρίσκουμε τον άσο.

Ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες χωρίς να σκοράρει. Ποτέ στην ιστορία του στη Super League αυτό το σερί δεν έφτασε στα 4 ματς. Θα βάλει τέλος στις αρνητικές επιδόσεις με αντίπαλο τον Βόλο; Ο άσος προσφέρεται στο 1.87.

6 – Marseille a encaissé 6 buts dans le temps additionnel de la seconde période en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Désillusions. #PFCOM pic.twitter.com/M2Hx1HRxuR — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2026

Μεγάλο ντέρμπι στο Παρίσι το βράδυ της Κυριακής, με την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Οι Παριζιάνοι έχουν κερδίσει τα 16 από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια του και θα επιχειρήσουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 2 αγώνων χωρίς νίκη κόντρα στους Μασσαλούς (σε όλες τις διοργανώσεις). Θα τα καταφέρουν; Στο 1.42 ο άσος.

Ντέρμπι και στην Πορτογαλία, όπου η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Dragao, όμως τα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα έχουν λήξει ισόπαλα. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί; Η ισοπαλία τώρα πληρώνει 3.25.

Η Θέλτα κέρδισε και τα 5 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της, που διεξήχθησαν Παρασκευή, τη στιγμή που η Οσασούνα δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 8 τελευταίες της εξόδους τη συγκεκριμένη μέρα. Ο άσος πληρώνει 2.00.

Η Μπαρτσελόνα μετράει 7 διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί της Μαγιόρκα, κρατώντας το μηδέν στις 5 από αυτές. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το εξαιρετικό σερί; Στο 2.05 ο συνδυασμός άσου με N/G.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προέρχεται μεν από 6 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, για το καλύτερο σερί της από τον Μάιο του 2024, αλλά αυτή τη φορά έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Βαλένθια. Πιο συγκεκριμένα, η «βασίλισσα» ηττήθηκε στις 5 από τις 11 προηγούμενες επισκέψεις της στο Mestalla, κάνοντας τη χειρότερη επίδοση κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο τα τελευταία 11 χρόνια. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που πέτυχε διαδοχικές νίκες σε αυτό το στάδιο ήταν τον Δεκέμβριο του 2013… Θα αποφύγουν την ήττα οι γηπεδούχοι; Στο 2.45 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

2 - Since Spalletti joined with Juventus, only Inter (37) have picked up more points in Serie A than Juventus (30 ahead of Milan, 29 but with a match fewer). In addition, in the period, only the Nerazzurri (30) have scored more goals than the Bianconeri (27). Route.#ParmaJuve pic.twitter.com/2MGWVwTYJS — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2026

Το βράδυ της Κυριακής η Γιουβέντους υποδέχεται τη Λάτσιο για τη Serie A. Οι «μπιανκονέρι» έχουν βρει δίχτυα και στα 12 προηγούμενα μεταξύ τους ματς στο Τορίνο, έχοντας κερδίσει και τα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Ψάχνουν την 4η διαδοχική εντός έδρας νίκη τους στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 2017. Θα τα καταφέρουν; Ο άσος προσφέρεται στο 1.47.

Η Ντόρτμουντ έχει χάσει μόλις 1 από τα 20 παιχνίδια της φέτος στην Bundesliga, κάτι που έχει κάνει μόλις ακόμα μία φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 2018-19. Θα συνεχίσει με νέα νίκη στην έδρα της Βόλφσμπουργκ; Στο 1.73 το διπλό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 12 αγώνων εντός έδρας με αντίπαλο την Μπέτις για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τους 11 από αυτούς. Θα διευρύνουν το σερί τους οι γηπεδούχοι; Στο 1.55 ο άσος.

Κανένα από τα 12 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στην Γκλάντμπαχ δεν έχασε η Λεβερκούζεν, κερδίζοντας και τα 6 πιο πρόσφατα στο Borussia Park. Το διπλό τώρα προσφέρεται στο 1.95.

Η Νιουκάστλ έχει κερδίσει τα 9 από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Μπρέντφορντ σε όλες τις διοργανώσεις. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 2.05 ο άσος.

Η Λανς έχει κερδίσει και τα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για τη Ligue 1. Αν κερδίσει και τη Ρεν τώρα, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της. Κέρδισε, μάλιστα, και τα 5 πιο πρόσφατα χωρίς να δεχθεί γκολ, κάτι που είχε πετύχει ξανά μόνο τον Απρίλιο του 1998. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.78.

Η Βιγιαρεάλ κέρδισε και τα 6 προηγούμενα ματς κόντρα στην Εσπανιόλ για τη LaLiga και αν φτάσει ξανά στη νίκη θα κάνει νέα επίδοση ρεκόρ. Το «κίτρινο υποβρύχιο», μάλιστα, προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες σε ματς που διεξήχθησαν Δευτέρα και ψάχνουν ακόμα μία, προκειμένου να κάνουν νέο ρεκόρ. Θα τα καταφέρουν; Ο άσος πληρώνει 1.72.

Ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο δεν έχασε κανένα από τα 5 πρώτα του παιχνίδια στη LaLiga και έγινε ο πρώτος προπονητής της Σοσιεδάδ που το καταφέρνει μετά τον Ντενουΐ το 2002. Θα συνεχίσει με νίκη επί της Έλτσε; Στο 1.66 βρίσκουμε το άσο.

Στην Ολλανδία, η Άλκμααρ φιλοξενεί τον Άγιαξ και τρέχει εντυπωσιακό σερί στο ζευγάρι, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 7 από αυτά. Θα κερδίσουν ξανά οι γηπεδούχοι; Στο 2.15 προσφέρεται ο άσος.

