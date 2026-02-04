Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη έκδοση του ESPN, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να χάσει κι άλλο ματς της Αλ Νασρ.

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να προπονείται κανονικά με την Αλ Νασρ, ωστόσο το ενδεχόμενο να χάσει και δεύτερο συνεχόμενο ματς είναι πολύ πιθανό. Αυτό αναφέρει η βραζιλιάνικη έκδοση του ESPN, σύμφωνα με την οποία ο Πορτογάλος σταρ αναμένεται να απουσιάσει και από τον αγώνα με την Αλ Ιτιχάντ την προσεχή Παρασκευή (6/2).

Το δημοσίευμα εξηγεί ότι ο CR7 δεν έχει λάβει ακόμα τις διαβεβαιώσεις που θέλει σχετικά με αλλαγές στον τρόπο που μεταχειρίζεται το PIF την ομάδα του σε σχέση με την Αλ Χιλάλ, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.

Την ίδια ώρα πάντως, ο Ρονάλντο παρουσιάζεται ως απρόθυμος να μπει αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με κάποια ομάδα, καθώς θεωρεί πως θα διαταραχθεί η προετοιμασία του για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Αν πάντως δεν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις το προσεχές διάστημα, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, με τον Πορτογάλο να έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από αρκετούς συλλόγους.