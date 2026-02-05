Αλί Καρίμι: Έκκληση στον Σαλάχ για το δράμα των Ιρανών ποδοσφαιριστών
Οι ταραχές στο Ιράν συνεχίζονται, με το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνει λόγο για κάτι παραπάνω από 6.000 νεκρούς, την ώρα που ανεξάρτητοι φορείς ισχυρίζονται πως ο αριθμός αυτός είναι τουλάχιστον εξαπλάσιος. Ανάμεσα στα θύματα, βρίσκονται και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού, με τον Αλί Καρίμι να αναφέρει πως πάνω από 20 ποδοσφαιριστές και παίκτες futsal, προπονητές και διαιτητές, άντρες και γυναίκες, έχουν χαθεί στις ταραχές.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί σε Μπάγερν Μονάχου και Σάλκε τα προηγούμενα χρόνια, έκανε έκκληση μέσα social media στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τον θάνατο Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή το προηγούμενο καλοκαίρι.
«Πάνω από 20 ποδοσφαιριστές και παίκτες futsal, προπονητές και διαιτητές, άντρες και γυναίκες, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν. Πολλοί άλλοι έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτέλεσης. Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα δεν περιορίζεται από χρώμα, εθνικότητα ή θρησκεία, σε παρακαλώ μίλα και κάνε ερωτήσεις για τους Ιρανούς που αναζητούσαν την ελευθερία και έχασαν τη ζωή τους», έγραψε ο Καρίμι.
More than 20 football and futsal players, coaches, and referees both women and men have been killed in Iran. Many others have been arrested and are facing the risk of execution. Since humanity is not limited by color, ethnicity, or religion, please also speak out and ask… https://t.co/D7cxjXZNBv— Ali Karimi🇮🇷 (@alikarimi_ak8) February 4, 2026
