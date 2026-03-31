Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε φωτογραφίες των Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ από την στρατιωτική τους θητεία και κάλεσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δείξει αντίστοιχη φωτογραφία.

Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός «απάντησε» με σχετικό ποστάρισμα στα social media.

Συγκεκριμένα «ανέβασε» φωτογραφία των Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάροι και με το εξής σχόλιο: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».

Να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι στο «Telekom Center Athens», ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε πει μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ότι «θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναρωτιέμαι με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ματς με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορούν στην Εθνική ομάδα να παίζουν μαζί ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ, τι γίνεται στα παιχνίδια της GBL; Ο Βεζένκοβ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Είχαμε να κάνουμε με έξι ξένους παίκτες και τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.»