Ιράν: Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής στις διαδηλώσεις
Οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν συνεχίζονται, με τους νεκρούς να αυξάνονται και, ανάμεσά τους, βρίσκονται και άνθρωποι του αθλητισμού... Μετά τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μοϊτάμπα Ταρσίζ, τη ζωή του έχασε όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ ο 20χρονος Σαλάρ Μπεχνταρί.
Ο νεαρός τερματοφύλακας της Αλουμίνιουμ Αράκ φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος και στον λαιμό, χάνοντας τη ζωή του σε πολύ νεαρή ηλικία. «Ένας υποσχόμενος, νεαρός Ιρανός ποδοσφαιριστής, με όλη τη ζωή του μπροστά του, ακόμη μία νιότη που εκλάπη από το Ιρανικό Μακελειό» αναφέρει χαρακτηριστικά η σελίδα Persian Football.
Οι αιματηρές διαδηλώσεις κατά του ιρανικού, θεοκρατικού καθεστώτος ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, με επίσημα στοιχεία να κάνουν λόγο αυτές τις μέρες για κάτι παραπάνω από 3.000 θανάτους, ωστόσο ανεξάρτητοι φορείς τονίζουν πως ο αριθμός αυτός είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος - με κάποια ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για πάνω από 20.000 απώλειες...
🖤 We have sadly received the first confirmed report of a Persian Gulf Pro League player being killed.— Persian Soccer 🇮🇷 (@prznsoccer) January 22, 2026
Salar Behdari was only 20, a goalkeeper for Aluminium Arak FC.
He was shot directly in the heart and neck for protesting, by the Islamic Republic’s death squads.
A promising… pic.twitter.com/Spab0RWCsh
