Αβδάλας x Παπαλουκάς: Όταν το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ συναντά έναν θρύλο της EuroLeague [video]

Το παρελθόν και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ - και το αποτέλεσμα δε γινόταν να περάσει απαρατήρητο.

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να δουλεύει σε υψηλούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας πως είναι ένα από τα κορυφαία ταλέντα της χώρας μας. Πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στο Eurohoops Court στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, έχοντας στο πλευρό του έναν από τους κορυφαίους γκαρντ που έχουν περάσει από την Ευρώπη, τον Θοδωρή Παπαλουκά.

O Νεοκλής επέστρεψε στην Ελλάδα και κατευθείαν στη δουλειά – προπόνηση και ατομική δουλειά με τον Θοδωρή Παπαλουκά: τον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από κανέναν τι σημαίνει να κυριαρχείς ως γκαρντ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Και δεν είναι τυχαίο. Ο «Νέο» είναι ήδη ένα όνομα που απασχολεί έντονα το ευρωπαϊκό μπάσκετ: έχει γράψει ιστορία ως ένας από τους νεότερους σκόρερ στην EuroLeague, έχει αναδειχθεί καλύτερος νέος παίκτης της Stoiximan GBL, ενώ αποτελεί και CSR Ambassador της Stoiximan.

Πάνω απ’ όλα όμως, πρόκειται για έναν αθλητή που δείχνει ότι δε βιάζεται να «φτάσει», αλλά επιλέγει να «γίνει» - επενδύοντας καθημερινά στη βελτίωσή του.

Το συγκεκριμένο video που βλέπουμε στα social media του Eurohoops και της Stoiximan, δεν είναι απλώς μια δυνατή εικόνα, αλλά μια συμβολική “γέφυρα”: το παρόν του ελληνικού μπάσκετ να μαθαίνει από το παρελθόν του, χτίζοντας ένα μέλλον που υπόσχεται πολλά - και αξίζει να το παρακολουθήσουμε.