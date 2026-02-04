Οι οπαδοί στη Σαουδική Αραβία τρόλαραν τον Κριστιάνο Ρονάλντο με αφίσες για την... εξαφάνισή του μετά την στάση διαμαρτυρίας του CR7 απέναντι στο PIF.

Χαμός έχει ξεσπάσει στη Σαουδική Αραβία με τις μεταγραφικές κινήσεις των «μεγάλων» της ασιατικής χώρας να έχουν φέρει στην πόρτα της εξόδου τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος αστέρας διαμαρτύρεται ιδίως για τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ και κατηγορεί την PIF πως βάζει εμπόδια στην προσπάθεια της Αλ Νασρ να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα. Κι είναι ασφαλές να ειπωθεί πως οι διαμαρτυρίες του δεν περιορίστηκαν σε θεωρητικό επίπεδο.

Ο CR7 συγκεκριμένα αρνήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στην Αλ Ριάντ και φαίνεται πως θα διατηρήσει την ίδια στάση και στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ, καθώς δεν σκοπεύει να θέσει εαυτόν διαθέσιμο εφόσον δεν λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για τις προθέσεις του PIF.

Ο κόσμος στη Σαουδική Αραβία πάντως έχει βρει όρεξη να τρολάρει τον Πορτογάλο θρύλο, καθώς ορισμένοι οπαδοί κόλλησαν αφίσες με τον τίτλο «Missing» για τον... αγνοούμενο Ρονάλντο.