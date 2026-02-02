Η Αλ Χιλάλ ολοκλήρωσε την πολύκροτη συμφωνία και ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ, παρά τις... αντιδράσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Τις προηγούμενες ώρες κυκλοφόρησε η συμφωνία ανάμεσα σε Καρίμ Μπενζεμά και Αλ Χιλάλ για συνεργασία 18 μηνών και οι σχετικές ανακοινώσεις δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Παρά τις ενστάσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο που κατηγορεί το PIF για αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας, η πρωτοπόρος της Saudi Pro League προχώρησε στην απόκτηση του Γάλλου φορ κι ενισχύθηκε σημαντικά στη γραμμή κρούσης.

Ήταν μια μεταγραφή που πέρασε από... χίλια κύματα, καθώς νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/2) όλα έδειχναν πως κινούνταν προς τα βράχια! Παρόλα αυτά οι εμπλεκόμενες πλευρές πορεύθηκαν προς μια κοινή κατεύθυνση μέχρι τέλους, με αποτέλεσμα ο Μπενζεμά να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ μετά από 2,5 χρόνια για να φορέσει τα μπλε της Αλ Χιλάλ.

Το ποσό της μεταγραφής πάντως παραμένει άγνωστο, ενώ στην ανακοίνωση δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα η διάρκεια της συμφωνίας παρά τα σχετικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για συμβόλαιο 1,5 έτους. Τη φετινή σεζόν ο πρώην φορ της Ρεάλ έχει πετύχει συνολικά 16 γκολ σε 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, διατηρώντας μια στενή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις ακολούθησε και το «αντίο» του Γάλλου προς την Αλ Ιτιχάντ, την οποία ευχαρίστησε για τα χρόνια που πέρασαν μαζί: «Αλ Ιτιχάντ, αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, αλλά ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη θα παραμείνουν για πάντα. Ευχαριστώ τον σύλλογο, το επιτελείο, τους συμπαίκτες μου και ιδιαίτερα τους φιλάθλους για την υποδοχή, την αγάπη και την ενέργεια που μου δίνατε κάθε μέρα.

Αυτό το ταξίδι μου πρόσφερε πολλά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, περήφανος που φόρεσα αυτά τα χρώματα και για όλα όσα μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Σεβασμός» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.