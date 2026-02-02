Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να εξετάζει σοβαρά το μέλλον του στη Σαουδική Αραβία και η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του ανοίγει την... όρεξη στους μνηστήρες του.

Η διαφαινόμενη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κρσιτάνο Ρονάλντο απέναντι στο PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας), καθώς ο Πορτογάλος θεωρεί πως μεροληπτεί υπέρ των ανταγωνιστών της Αλ Νασρ στη μάχη που δίνει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αυτός μάλιστα ήταν και ο λόγος που ο CR7 αποφάσισε να μην συμμετέχει στον αγώνα που προηγήθηκε απέναντι στην Αλ Ριάντ, ενώ η ομάδα του βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Saudi Pro League και κυνηγάει από το -1 την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ!

Εφόσον οι δυο πλευρές δεν καταφέρουν να εξομαλύνουν τη σχέση τους μέχρι το καλοκαίρι, το μέλλον του Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία θα παραμένει ανοικτό με πιθανούς προορισμούς την Ευρώπη και το MLS.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η πορτογαλική «Record», η οποία προσθέτει πως υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιο του Πορτογάλου με την Αλ Νασρ που μπορεί να ενεργοποιηθεί από το προσεχές καλοκαίρι!

Με λίγα λόγια το παραπάνω ποσό χωρίζει τον Ρονάλντο από οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει, καθώς βέβαια και το πράσινο φως από την πλευρά του CR7 που δεν έχει διαστάσει να εκφράσει τον προβληματισμό του με τις κινήσεις του PIF το τελευταίο διάστημα.