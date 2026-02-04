Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε με δυσκολία τη μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ και έσπευσε να ευχαριστήσει τον... Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά από πολλές επιπλοκές, η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να προχωρήσει στη μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Κωνσταντινούπολη έως το 2028.

Ο Γάλλος πίεσε την Αλ Ιτιχάντ για να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Ευρώπη φτάνοντας στο σημείο να μην προπονηθεί, με τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι να πραγματοποιεί το αντίθετο δρομολόγιο και να μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία.

Από πλευράς Φενέρ πάντως, είχαμε και ευχαριστίες και προς τον... Ταγίπ Ερντογάν! Τα Καναρίνια εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία ανέφερε πως «θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον πρόεδρο, κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημαντική στήριξή του που διασφάλισε τη θετική έκβαση της διαδικασίας, που θα βοηθήσει στην εξέλιξη της Φενέρμπαχτσε και του τουρκικού ποδοσφαίρου».

Ο Καντέ επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 2,5 χρόνια στον αραβικό σύλλογο, με τον οποίο κατέκτησε δύο τίτλους και μέτρησε συνολικά δέκα γκολ σε 107 συμμετοχές.