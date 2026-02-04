Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Ενγκολό Καντέ!

Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Ενγκολό Καντέ!

Μανώλης Μακρόπουλος
kante

bet365

Μετά από... χίλια κύματα, η Φενέρμπαχτσε κατόρθωσε να κάνει δικό της τον Ενγκολό Καντέ.

Χρειάστηκε να περάσουν... χίλια κύματα, αρκετά εμπόδια, ακόμη και από την ίδια τη FIFA, ωστόσο εν τέλει η μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε είναι γεγονός.

Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, που τις τελευταίες ώρες αρνούνταν να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ, θέλοντας και εκείνος με τον τρόπο του να πιέσει ώστε το deal να ολοκληρωθεί.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αυτό τελικά συνέβη, και ο χαμογελαστός «εργάτης» είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Φενέρ, η οποία με μια ανάρτηση γεμάτη «αιχμές» αλλά και ένα μήνυμα ζωής, καλωσόρισε το νέο της απόκτημα.

 

«Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», έγραψαν στο X οι άνθρωποι του συλλόγου.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER LEAGUE ΤΟΥΡΚΙΑΣ Τελευταία Νέα