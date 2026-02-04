Μετά από... χίλια κύματα, η Φενέρμπαχτσε κατόρθωσε να κάνει δικό της τον Ενγκολό Καντέ.

Χρειάστηκε να περάσουν... χίλια κύματα, αρκετά εμπόδια, ακόμη και από την ίδια τη FIFA, ωστόσο εν τέλει η μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε είναι γεγονός.

Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, που τις τελευταίες ώρες αρνούνταν να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ, θέλοντας και εκείνος με τον τρόπο του να πιέσει ώστε το deal να ολοκληρωθεί.

Αυτό τελικά συνέβη, και ο χαμογελαστός «εργάτης» είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Φενέρ, η οποία με μια ανάρτηση γεμάτη «αιχμές» αλλά και ένα μήνυμα ζωής, καλωσόρισε το νέο της απόκτημα.

«Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», έγραψαν στο X οι άνθρωποι του συλλόγου.