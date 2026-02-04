Τραγωδία στη Σίνδο: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο

Την τελευταία πνοή άφησε σε ηλικία 17 ετών ο ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού, σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 17χρονου νεαρού παίκτη του Καμπανιακού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Τετάρτης (3/2). Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ο 17χρονος, με συνεπιβάτιδα τη μητέρα του και έναν ανήλικο ακόμη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα. Ο άτυχος νέος αγωνιζόταν στον Καμπανιακό. Η ομάδα του εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αμέριστη λύπη της για την απώλεια του αγαπημένου τους «Τέο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί.

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».

