Ρουί Βιτόρια: Βρήκε νέα ομάδα έξι μήνες μετά την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό
Προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται πως βαδίζει ο Ρουί Βιτόρια. Περίπου έξι μήνες μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό και την αποχώρησή του από την Ελλάδα, ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της Αλ Γουάσλ.
Σύμφωνα με όσα γράφονται στα ΗΑΕ, ο Ρουί Βιτόρια έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο με διάρκεια 1,5 έτος ώστε να αναλάβει την Αλ Γουάσλ, η οποία εδώ καιρό πορεύεται με τον υπηρεσιακό προπονητή, Μεσούτ Μεράλ, που ανέλαβε τη διάδοχη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Λουίς Κάστρο τον περασμένο Νοέμβριο.
Τη δεδομένη στιγμή η Αλ Γουάσλ βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος των ΗΑΕ, έντεκα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Σαμπάμπ Αλ Αχλί που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Εφόσον όλα επισημοποιηθούν, αυτή πάντως δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ρουί Βιτόρια θα προπονεί σε ήπειρο πέραν της Ευρώπης. Στο παρελθόν άλλωστε είχε καθίσει στον πάγκο της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, ενώ πάρει τα ηνία του Παναθηναϊκού ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αιγύπτου.
