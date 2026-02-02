Ολυμπιακός: Στις 7 Φεβρουαρίου η καθιερωμένη αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ημέρα που θα γίνει είναι το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου στον χώρο της αίθουσας τύπου του γηπέδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.
Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.
Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.
Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.
Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά.»
