Φανταστική πρεμιέρα για τον έμπειρο στόπερ και άλλοτε παίκτη των Ολυμπιακού, Πανιωνίου και Λαμίας, που αποδείχθηκε γκολτζής για την ομάδα του Πανναξιακού.

Ο Δημήτρης Σιόβας στα 37 του χρόνια ανακοινώθηκε - προ 2 ημερών - από τον Πανναξιακό για να ακολουθήσει και το πρώτο του ματς και ενώ εκεί ως γνωστόν βρήκε τον φίλο του και παλιό του συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, Κώστα Μανωλά. Σπο Πανναξιακός Α.Ο. - Α.Ο. Πάγου (4-0) η ομάδα του αναδείχθηκε νικήτρια σε ματς του Πρωταθλήματος Κυκλάδων και για την 2η αγωνιστική της Β' φάσης, που διεξήχθη στο ΔΑΚ Νάξου. Σκόρερ για την ομάδα της Νάξου ήταν ο Μελισσόπουλος στο 6', ο Σιόβας στο 10' και το 49' καθώς και ο Ιωαννίδης στο 63'. Έτσι ο Σιόβας στο ντεμπούτο του χρίστηκε σκόρερ 2 φορές.