Στα 37 του χρόνια ο Δημήτρης Σιόβας, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην ομάδα του Πανναξιακού, όπου θα βρει τον άλλοτε συμπαίκτη του, Κώστα Μανωλά.

Την δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά με τον Κώστα Μανωλά απέκτησε ο Δημήτρης Σιόβας στα 37 του χρόνια. Ο έμπειρος στόπερ μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό Β' ανακοινώθηκε από τον Πανναξιακό, στον οποίο αγωνίζεται ως γνωστόν ο Μανωλάς.

Οι Σιόβας και Μανωλάς έχουν παίξει 28 ματς μαζί στον Ολυμπιακό. Στην Εθνική έχουν παίξει σε έναν αγώνα, όπως συνυπήρξαν και σε μικρές Εθνικές. Ο Σιόβας έχει κατακτήσει 4 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα με την φανέλα του Ολυμπιακού ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της ομάδας της Νάξου

Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τον Δημήτρη Σιόβα, διεθνή ποδοσφαιριστή με σπάνια διαδρομή και πολυετή εμπειρία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο αδελφικός φίλος και κουμπάρος του αρχηγού μας Κώστα Μανωλά θα συνεχίσει να είναι ενεργός ποδοσφαιριστής, φορώντας τη φανέλα του Πανναξιακού.

Ο Δημήτρης Σιόβας, ουσιαστικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όποτε το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του, βρισκόταν δίπλα στους αθλητές μας, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη μέσα από τις γνώσεις και την κατάρτισή του. Η παρουσία του Δημήτρη Σιόβα, όπως και αυτή του Κώστα Μανωλά, δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο.

Είναι όραμα, είναι στήριξη και είναι αγάπη για την ομάδα και το νησί μας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες! Η Νάξος σε αγκαλιάζει!