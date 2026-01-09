Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Αλέξανδρου Κυζιρίδη

Οι επιλογές του 24χρονου εξτρέμ της Χαρτς, Αλέξανδρου Κυζιρίδη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Κινούμαστε σε ρυθμούς Gazzetta Awards 2025 by Novibet καθώς οι... κάλπες έχουν ανοίξει και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι εκ των κορυφαίων της Χαρτς τη φετινή σεζόν και οδηγεί την ομάδα σε μία ιστορική πορεία προς την κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος εξτρέμ έδωσε τις δικές του ψήφους για τους κορυφαίους της χρονιάς και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης ως ο κορυφαίος Αθλητής, η Εθνική Νεανίδων ως η κορυφαία γυναικεία ομάδα ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν τα δικά του Rising Starts.

Αναλυτικά οι επιλογές του: