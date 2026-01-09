Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Αλέξανδρου Κυζιρίδη
Κινούμαστε σε ρυθμούς Gazzetta Awards 2025 by Novibet καθώς οι... κάλπες έχουν ανοίξει και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι εκ των κορυφαίων της Χαρτς τη φετινή σεζόν και οδηγεί την ομάδα σε μία ιστορική πορεία προς την κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος.
Ο 24χρονος εξτρέμ έδωσε τις δικές του ψήφους για τους κορυφαίους της χρονιάς και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης ως ο κορυφαίος Αθλητής, η Εθνική Νεανίδων ως η κορυφαία γυναικεία ομάδα ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Μαρία Ραφαηλίδου ήταν τα δικά του Rising Starts.
Αναλυτικά οι επιλογές του:
- Αθλητής της Χρονιάς: Βαγγέλης Παυλίδης
- Αθλήτριας της Χρονιάς: Ελίνα Τζένγκο
- Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Νεωνίδων
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νίκος Ντίσιος
- Rising Star - Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας
- Rising Star - Γυναίκα: Μαρία Ραφαηλίδου
