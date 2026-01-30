Ο παλαίμαχος άσος ανέβασε βίντεο στα social media, στο οποίο ξεσπά κατά αγνώστου που εξαπάτησε τη μητέρα του, λέγοντας πως θα τον κυνηγήσει μέχρι τέλους.

Έξαλλος εμφανίστηκε σε βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος στα social media ο Αντριάνο, μόλις ενημερώθηκε πως άγνωστος εξαπάτησε τη μητέρα του και έλαβε χρηματικό ποσό από εκείνη.

Ο άλλοτε σπουδαίος άσος των γηπέδων και ένα από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξέσπασε και εξέφρασε βαριές κουβέντες εις βάρος του ανθρώπου που με ύπουλο τρόπο έλαβε 15 χιλιάδες, προσποιούμενος πως ήταν ο... ίδιος (σσ ο Αντριάνο).

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος που τα τελευταία χρόνια ζει σε φαβέλες, ανέφερε πως κάποιος απέσπασε το συγκεκριμένο ποσό, έχοντας επικοινωνήσει με τη μητέρα του και λέγοντάς της πως είναι εκείνος και έχει αλλάξει αριθμό. Στη συνέχεια και με πολύ έντονο ύφος, αφού τόνισε πως διατηρεί το ίδιο νούμερο, προειδοποίησε τον άγνωστο πως αν δεν επιστρέψει τα χρήματα, θα τον κυνηγήσει μέχρι τέλους.

Βέβαια, αργότερα και μετά από το ξέσπασμα, διευκρίνισε πως ήταν μια στιγμή θυμού και πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

«Η μαμά μου μόλις κατέθεσε δεκαπέντε χιλιάδες και κάτι σε έναν λογαριασμό που προσποιούνταν ότι ήμουν εγώ, η μαμά μου... Λοιπόν παιδιά, μην το κάνετε, επειδή δεν άλλαξα τον αριθμό μου, ο αριθμός μου είναι ο ίδιος, εντάξει; Αυτός ο μπαστ.....ς εκεί, καταλαβαίνεις; Καλύτερα να επιστρέψεις τα χρήματα, αδερφέ. Γιατί θα σε κυνηγήσω με τα πάντα, γαμώτο.

Μην τα βάζεις με τη μαμά, ούτε με τη γιαγιά, ούτε με την οικογένεια. Σε προειδοποιώ: αν δεν τα επιστρέψεις... θα δεις, αν μάθω ποιος είσαι. Αυτός που μιλάει εδώ είναι ο Αντριάνο, αλλά παιδιά, να είστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν πολλοί μπάστ.....οι εκεί έξω. Αλλά όταν τα βάζουν με την οικογένεια, αυτό είναι διαφορετικό.

Τότε θα δεις τον διάβολο να κατεβαίνει στη γη, εντάξει; Επέστρεψε τα λεφτά αδερφέ, έχεις 24 ώρες περιθώριο».