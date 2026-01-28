Μία σοκαριστική είδηση έρχεται από το Ιράν, όπου οι Αρχές φέρονται να παρέδωσαν σορό παλαίμαχου αθλητή στην οικογένειά του υπό τον όρο να δηλωθεί ο θάνατος ως δυστύχημα.

Όσο συνεχίζονται οι ταραχές, αυξάνονται οι μαρτυρίες για εγκληματικές ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων του θεοκρατικού κράτους του Ιράν, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως οι Αρχές παρέδωσαν τη σορό παλαίμαχου αθλητή στην οικογένειά του με την προϋπόθεση να δηλώσουν δημοσίως ότι σκοτώθηκε σε δυστύχημα!

Ο Μοχάμεντ Χατζιπούρ φέρεται να σκοτώθηκε από πυροβολισμούς των ιρανικών δυνάμεων, οι οποίες στη συνέχεια παρέδωσαν το άψυχο σώμα του στους οικείους του με τον προαναφερθέντα, εξωφρενικό όρο.

Ο αδικοχαμένος άντρας προστίθεται στη μακρά λίστα των χιλιάδων πεσόντων κατά τη διάρκεια των ταραχών που έχουν ξεσπάσει από τις 28 Δεκεμβρίου στη χώρα, με τον Χατζιπούρ να έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική ομάδα beach soccer του Ιράν και να έχει ασχοληθεί και με το futsal. Οι τελευταίοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για πάνω από 30.000 νεκρούς τον τελευταίο μήνα, με τους επίσημους φορείς να υποβαθμίζουν τον αριθμό κατά πολλές χιλιάδες.