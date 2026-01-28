Μανωλάς: «Ο αθλητισμός ενώνει, ας είναι αιωνία η μνήμη τους»

Ο Στέλιος Μανωλάς, πρόεδρος των Παλαιμάχων της ΑΕΚ, εξέφρασε και τα συλλυπητήρια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία

Ολόκληρη η ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα πενθεί για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα τ στον αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τρεις ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ο Στέλιος Μανωλάς, ως πρόεδρος των Παλαιμάχων της ΑΕΚ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγική απώλεια. Σε γραπτή του δήλωση ανέφερε: «Συλλυπητήριο Μήνυμα Παλαιμάχων ΑΕΚ

Ως Πρόεδρος των Παλαιμάχων της ΑΕΚ, εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και ανθρώπινη συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Ο αθλητισμός ενώνει και ο πόνος της απώλειας δεν έχει χρώματα.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

Δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Με εκτίμηση,

Στέλιος Μανωλάς

Πρόεδρος Παλαιμάχων ΑΕΚ»