Πέρα από το παιχνίδι με την Ουγγαρία, η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να κλείσει και δεύτερο φιλικό, κόντρα στην Παραγουάη στις 27 Μαρτίου.

Στις 31 Μαρτίου προγραμματίστηκε η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, ωστόσο δεν θα είναι το μοναδικό φιλικό που θα δώσει η χώρα μας.

Η χώρα μας βρίσκεται σε συζητήσεις για να κλείσει ένα ακόμα παιχνίδι, κόντρα στην Παραγουάη η οποία αναμένεται να βρεθεί στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Το παιχνίδι θα γίνει στην Ελλάδα και οι άνθρωποι της ΕΠΟ έχουν κυκλώσει την 27η Μαρτίου.