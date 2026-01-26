Εθνική Ελλάδος: Με Παραγουάη το δεύτερο φιλικό
Πέρα από το παιχνίδι με την Ουγγαρία, η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να κλείσει και δεύτερο φιλικό, κόντρα στην Παραγουάη στις 27 Μαρτίου.
Στις 31 Μαρτίου προγραμματίστηκε η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, ωστόσο δεν θα είναι το μοναδικό φιλικό που θα δώσει η χώρα μας.
Η χώρα μας βρίσκεται σε συζητήσεις για να κλείσει ένα ακόμα παιχνίδι, κόντρα στην Παραγουάη η οποία αναμένεται να βρεθεί στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.
Το παιχνίδι θα γίνει στην Ελλάδα και οι άνθρωποι της ΕΠΟ έχουν κυκλώσει την 27η Μαρτίου.
@Photo credits: eurokinissi
