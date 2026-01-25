Μία φάση σε αγώνα Β' κατηγορίας στην Τουρκία έφερε αντιδράσεις, με τον διαιτητή να δίνει ανάποδο φάουλ σε μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα!

Μία φάση που καταγράφηκε στο τέταρτο μόλις λεπτό στην αναμέτρηση της Σαριγέρ με την Τζορούμ για τη Β' κατηγορία της Τουρκίας ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς ο διαιτητής του αγώνα προέβη σε μία τουλάχιστον αμφιλεγόμενη απόφαση.

Με την μπάλα υπό διεκδίκηση, ο Τζεμάλι Σερτέλ, παίκτης των γηπεδούχων, προσπάθησε να ανακόψει την πορεία του Εμέκα Έζε, ο οποίος επιχειρώντας να αποφύγει το τάκλιν, προσγειώθηκε πολύ άτσαλα στο πόδι του αντιπάλου του.

Ο Σερτέλ έμεινε στο έδαφος σφαδάζοντας, με τον διαιτητή όχι απλά να μην υποδεικνύει την παράβαση και να αποβάλλει τον Νιγηριανό φορ, αλλά να δίνει φάουλ υπέρ του! Αξίζει δε να σημειωθεί, πως ο Έζε ανήκει στη Σαρίγεσπορ, ωστόσο αγωνίζεται στην Τζορούμ ως δανεικός...

Όπως αναμενόταν, η εν λόγω φάση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, σε μια περίοδο που το τουρκικό ποδόσφαιρο δοκιμάζεται από το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε τους προηγούμενους μήνες αλλά και περιστατικά όπως η εμπλοκή του προέδρου της Φενέρμπαχτσε σε υπόθεση ναρκωτικών...