Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το εκτεταμένο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στην Τουρκία, με συλλήψεις ποδοσφαιριστών και διοικητικών παραγόντων.

Νέο κύμα συλλήψεων για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει συγκλονίσει το τούρκικο ποδόσφαιρο τους τελευταίους μήνες. Από όσα έγιναν γνωστά, η έρευνα φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά και να έχει εστιάσει σε πολλά πρόσωπα του χώρου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, 14 ποδοσφαιριστές, αλλά και πρόσωπα με διοικητικό ρόλο σε μεγάλες ομάδες της γειτονικής μας χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ. Οι Αρχές εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματιτκούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η έρευνα βασίστηκε σε τραπεζικά στοιχεία, δεδομένα από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα κοινοποιεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ».