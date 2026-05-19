Έμερι: «Δεν είμαι ο βασιλιάς της διοργάνωσης, ελπίζω να ξεκινά μια νέα εποχή για την Άστον Βίλα!»

Ο Ουνάι Έμερι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό τελικό (20/05, 22:00) του Europa League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ, που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ώρα τελικού, ώρα στέψης στην Κωνσταντινούπολη! Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (20/05, 22:00) με διακύβευμα το «Ιερό Δισκοπότηρο» του Europa League.

Ο 54χρονος Ισπανός προπονητής των Βίλανς, Ουνάι Έμερι, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό αναφορικά με την ομάδα του, τις προηγούμενες κατακτήσεις του στον πάγκο άλλων ομάδων στη διοργάνωση και την παρακαταθήκη που θα αφήσει το εν λόγω τρόπαιο για τον αγγλικό σύλλογο, σε περίπτωση που το... σηκώσει.

Υπενθυμίζουμε πως ο Έμερι έχει διαπρέψει στη διοργάνωση. Μετρά τέσσερις τίτλους με τις Σεβίλλη (2013-14, 2014-15, 2015-16) και Βιγιαρεάλ (2020-21). Πλέον στοχεύει στην πέμπτη κατάκτηση και στην πρώτη με την ομάδα του «Villa Park».

Στη συνέντευξη Τύπου άκουσε πολλά εγκωμιαστικά σχόλια και έδωσε ενδιαφέρουσες απαντήσεις, μια ημέρα πριν τη σέντρα στην τεράστια αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Έχουμε βρεθεί σε ημιτελικά, σε προημιτελικά και τώρα στον τελικό. Διαθέτουμε εμπειρία και έχουμε δουλέψει για να φτάσουμε εδώ. Αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο, μία νέα πρόκληση. Έχουμε αυτοπεποίθηση αλλά σεβόμαστε τους αντιπάλους μας.

Είναι δύσκολο να κερδίσεις στο ποδόσφαιρο, είμαι χαρούμενος με όσα κάνουμε αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους αντιπάλους μας και να δείχνουμε πάντα τη σωστή νοοτροπία.

Εάν πιάσουμε την καλύτερη απόδοση, θα είμαστε κοντά στη νίκη, αν όχι, δεν θα είμαστε κοντά.

Μείναμε ψύχραιμοι στην εκκίνηση της σεζόν, με την απάντηση των παικτών να είναι εκπληκτική.

Φυσικά και το επιτελείο έδωσε ώθηση στους παίκτες, αλλά εκείνοι ήταν που έκαναν τη δουλειά. Ήταν ώριμοι, υπεύθυνοι και επαγγελματίες. Τώρα, παίρνοντας μέρος στον τελικό του Europa League, εξασφαλίσαμε την είσοδο στο Champions League. Τα καταφέραμε όλοι μαζί.

Δεν είμαι ο βασιλιάς της διοργάνωσης. Αυτή είναι μία νέα ευκαιρία. Ελπίζω αυτή να είναι η εκκίνηση μίας νέας εποχής για την Άστον Βίλα».