Η Ρέξαμ των θαυμάτων το έκανε ξανά! Μετά το χορταστικό 3-3 της κανονικής διάρκειας, ολοκλήρωσε την έκπληξη στα πέναλτι κόντρα στη Φόρεστ και πέταξε για τους «32» του FA Cup.

Ο θεσμός των εκπλήξεων έκανε και πάλι το... θαύμα του. Και μάλιστα «αρωγός» ήταν μια από τις ομάδες που έχουν συνηθίσει να ξαφνιάζουν κόσμο τα τελευταία χρόνια! Μετά τις απανωτές ανόδους μέχρι την Championship, η Ρέξαμ αυτή τη φορά έκανε ξακουστό το όνομά της και μέσω του FA Cup, με θύμα αυτή τη φορά τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Σε μια ματσάρα για χόρταση αλλά και για γερά νεύρα, το 3-3 της κανονικής διάρκειας οδήγησε την πρόκριση στα πέναλτι (4-3), όπου η πιο ψύχραιμη Ρέξαμ πέταξε εκτός FA Cup τους Reds και πήρε το εισιτήριο για τους «32».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πάντως θα μπορούσε να είχε αποκλειστεί πολύ πιο γρήγορα, από το 90λεπτο του αγώνα, αλλά κατάφερε να γλιτώσει με γκολ στο φινάλε. Η Ρέξαμ άλλωστε μπήκε πολύ «ζεστά» στον αγώνα και προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο χάρη σε γκολ των Κατσάτσε (37΄) και Ράθμποουν (40΄) μέσα σε τρία λεπτά.

Στο 64΄ο Ιγκόρ Ζεσούς έβαλε ξανά τους φιλοξενούμενους στο ματς μειώνοντας σε 2-1, όμως στο 74΄η Ρέξαμ ανάκτησε το προβάδισμα με διαφορά δυο τερμάτων με σκόρερ τον Χίαμ. Σε εκείνο το σημείο η Νότιγχαμ Φόρεστ αναγκάστηκε να πατήσει γκάζι και με δυο γκολ στο τέλος κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με πρωταγωνιστή τον Χάντσον Οντόι. Αρχικά στο 76΄ο Άγγλος μείωσε σε 3-2, προτού φέρει το ματς στα ίσα στο 89΄και δώσει το φιλί της ζωής στο σύνολο του Σον Ντάις.

Το έξτρα ημίωρο της παράτασης πάντως δεν άλλαξε κάτι στον αγώνα, ο οποίος οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί όπου οι γηπεδούχοι με τέσσερις εύστοχες εκτελέσεις ολοκλήρωσε τον θρίαμβο απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία με μοιραίους τους Ιγκόρ Ζεσούς και Χάτσινσον έμεινε από νωρίς εκτός αγγλικού Κυπέλλου.

Αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup:

Πορτ Βέιλ - Φλίτγουντ 1-0

Πρέστον Γουίγκαν 0-1

ΜΚ Ντονς - Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)