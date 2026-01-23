Ο Σαντιό Μανέ επέστρεψε θριαμβευτής στην Αλ Νασρ, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του τον περίμεναν με τη σχετική τούρτα.

Λίγες μέρες αφότου κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σαντιό Μανέ επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Αλ Νασρ.

Εκεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν με την ανάλογη τούρτα, που απεικόνιζε τον Σενεγαλέζο σταρ στα γήπεδα του Μαρόκου! Μάλιστα, ο CR7 βοήθησε τον πρωταθλητή Αφρικής να κόψει το γλυκό και να το μοιράσει στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του αραβικού κλαμπ. Θεωρητικά μιλώντας, θα είχε εξασφαλιστεί και η σχετική άδεια από τον Ζόρζε Ζεσούς για την... παρασπονδία αυτή!

Στα 33 του χρόνια, ο Μανέ έγραψε ιστορία οδηγώντας τα Λιοντάρια της Τεράνγκα σε έναν ακόμα θρίαμβο στο AFCON, όντας μάλιστα αυτός που τους έπεισε να μην αποχωρήσουν μετά το πέναλτι που κέρδισαν οι Μαροκινοί στις καθυστερήσεις του επεισοδιακού τελικού. Και όπως αποδείχτηκε, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, δικαιώθηκε, όπως και οι συμπατριώτες του που τον άκουσαν!

رجـل البطولـة ساديو ماني ينضم لتدريبات ناديه #النصر 🤩

و زملائه يحتفلـون به 💛 pic.twitter.com/GBSFVXcHHF January 23, 2026