Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου αποκαλύπτει ποια είναι τα πρωταθλήματα με τους χαμηλότερους μέσους όρους ύψους στους παίκτες που αγωνίζονται.

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου μας ενημερώνει συχνά για ενδιαφέροντα στατιστικά και σε αυτήν την περίπτωση, αποκαλύπτει σε ποια πρωταθλήματα ανά τον κόσμο θα βρει κανείς τους πιο... κοντούς ποδοσφαιριστές!

Σύμφωνα με το CIES, κατόπιν έρευνας σε 55 λίγκες, διαπιστώθηκε ότι εκείνη με τον χαμηλότερο μέσο όρο ύψους στις ενδεκάδες είναι η J1 League, ήτοι η μεγάλη κατηγορία στην Ιαπωνία. Στις υπόλοιπες εννέα θέσεις της δεκάδας, δεν υπάρχει ούτε ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης, με όλα να προέρχονται από κεντρική και νότια Αμερική!

Μετά λοιπόν το 1.77,8 που βρίσκουμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, ακολουθούν λίγκες από Χιλή, Βενεζουέλα, Περού, Εκουαδόρ, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Παραγουάη, Κολομβία και Αργεντινή, με όλες τις χώρες να έχουν μέσο όρο κάτω από το 1.80.

Από την άλλη, όλα τα πρωταθλήματα με τους ψηλότερους ποδοσφαιριστές εντοπίζονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με τη Serie A να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με μέσο όρο ύψους 1.84,7. Στη συνέχεια, βρίσκουμε Γερμανία, Νορβηγία, Αυστρία, Δανία, Κροατία, Σερβία, Αγγλία, Ουγγαρία και Σουηδία, με την εν λόγω έρευνα να αφορά τη μεγάλη κατηγορία σε 50 χώρες.