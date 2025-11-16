Καρέτσας από... χρυσό: Δεύτερος ακριβότερος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 στην Ευρώπη σύμφωνα με το CIES

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ανεβάσει κατακόρυφα την τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, σε βαθμό το CIES να τον θεωρεί τον δεύτερο πιο ακριβό ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των 18 στην Ευρώπη.

Αναμφίβολα αποτελεί από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη και από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, με πιο πρόσφατο το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Σκωτία.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τη Γκενκ να αντιλαμβάνεται ότι θα γεμίσει τα ταμεία της σε μία ενδεχόμενη πώλησή του. Αυτό το επιβεβαιώνει και το CIES, το οποίος κατέταξε τον Έλληνα εξτρέμ στη δεύτερη θέση με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18 στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός κοστίζει 27,93 εκατ. ευρώ και απέχει κάτι λιγότερο από 500.000 από τον Ιμπραϊμ Μπαγέ της Παρί Σεν Ζερμέν ενώ έχει τεράστια διαφορά από το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, ο οποίος είναι τέσσερα εκατ. ευρώ πιο κάτω.