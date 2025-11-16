Καρέτσας από... χρυσό: Δεύτερος ακριβότερος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 στην Ευρώπη σύμφωνα με το CIES
Αναμφίβολα αποτελεί από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη και από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, με πιο πρόσφατο το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Σκωτία.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τη Γκενκ να αντιλαμβάνεται ότι θα γεμίσει τα ταμεία της σε μία ενδεχόμενη πώλησή του. Αυτό το επιβεβαιώνει και το CIES, το οποίος κατέταξε τον Έλληνα εξτρέμ στη δεύτερη θέση με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18 στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός κοστίζει 27,93 εκατ. ευρώ και απέχει κάτι λιγότερο από 500.000 από τον Ιμπραϊμ Μπαγέ της Παρί Σεν Ζερμέν ενώ έχει τεράστια διαφορά από το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, ο οποίος είναι τέσσερα εκατ. ευρώ πιο κάτω.
Top estimated transfer values, U1⃣8⃣s 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 15, 2025
🥇 #IbrahimMbaye 🇫🇷 €28.31m
🥈 #KostasKaretsas 🇬🇷 €27.93m
🥉 #LennartKarl 🇩🇪 €23.89m#Mokio 🇧🇪 #Camarda 🇮🇹 #Ngumoha 🏴 #Ahanor 🇮🇹🇳🇬 #Mora 🇲🇽 #DeCat 🇧🇪 #Sullivan 🇺🇸
Top valued player per club in 6⃣6⃣ leagues 👉 https://t.co/7gBSrArARE pic.twitter.com/vwvQ8Zmdis
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.