Νεκρός πρώην Ιρανός ποδοσφαιριστής στις διαδηλώσεις

Σοκ στο Ιράν προκαλεί ο θάνατος του Μοϊτάμπα Ταρσίζ και της συζύγου του, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιράν η είδηση του θανάτου του Μοϊτάμπα Ταρσίζ, πρώην ποδοσφαιριστή της Τράκτορ Ταμπρίζ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας μαζί με τη σύζυγό του, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στη χώρα. Την πληροφορία μετέδωσε το News.Az, επικαλούμενο το κανάλι «Azad Iran» (Free Iran) στο Telegram.

Ο Ταρσίζ, καταγόμενος από το Γκαεμσάχρ της επαρχίας Μαζανταράν, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα στις 8 Ιανουαρίου. Από τον γάμο τους άφησαν πίσω δύο παιδιά. Κατά την ποδοσφαιρική του πορεία, είχε αγωνιστεί σε αρκετές γνωστές ομάδες του ιρανικού ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων οι Νασαζί Μαζανταράν, Τράκτορ Ταμπρίζ, Φαζρ Σεπάσι Σιράζ και Μεσκ Κερμάν. Ο θάνατός τους έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και έντονη αναστάτωση τόσο στην ιρανική κοινωνία όσο και στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, η κηδεία του Μοϊτάμπα Ταρσίζ πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα βίας και αστάθειας που επικρατεί στο Ιράν από τις 8 Ιανουαρίου, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.500 νεκρούς. Οι εικόνες και οι ειδήσεις που έρχονται στο φως είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι, είχε πρόσφατα αποκαλύψει πως τα γεγονότα στη χώρα του αποτελούν τον λόγο που αποφεύγει να πανηγυρίζει τα γκολ που σημειώνει.