Socca Premier League: Νίκες για W Rizz και San Antonio στην κορυφή

Με σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Socca Premier League, η οποία σήμανε και το φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Socca Premier League περιλάμβανε δύο μεγάλα ντέρμπι κορυφής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της φετινής σεζόν.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο χρονικά ντέρμπι βρήκε τη φορμαρισμένη W Rizz απέναντι στους Cometas. Οι φιλοξενούμενοι «χαρταετοί» με στόχο να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα κόψει βαθμούς από την αήττητη μέχρι τότε W Rizz (6/6 νίκες). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι μπήκαν από το ξεκίνημα συγκεντρωμένοι, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και, παρά την προσπάθεια αντεπίθεσης των Cometas, κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας την 7η συνεχόμενη νίκη τους κι έχοντας δύο παιχνίδια εξ’ αναβολής, με νίκες σε αυτά θα έχουν την δυνατότητα να φιγουράρουν μόνοι πρώτοι μετά το πέρας του πρώτου γύρου.

Στην Αθήνα, το ντέρμπι ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους Magufana και San Antonio κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Σε ένα παιχνίδι με ένταση, ρυθμό και πολλά γκολ, η San Antonio κατάφερε να φύγει με το πολύτιμο τρίποντο επικρατώντας με 6-4. Η San Antonio είχε περισσότερη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια και αποτελεσματικότητα ενώ η Magufana προδόθηκε σε ένα βαθμό από τις απουσίες και των δύο τερματοφυλάκων της που ήταν στα πιτς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Klika X Favelas συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, επικρατώντας της πολύ ανεβασμένης ΠΑΣ Νάξου με 7-6, παραμένοντας γερά στο κυνήγι της κορυφής. Σε μία ακόμη μάχη με φόντο τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, οι Kaiei SC και οι Galatsicos μοιράστηκαν από έναν βαθμό, ενώ οι Apache είχαν ένα πιο άνετο βράδυ νικώντας με 6-0 τη Red Bull Alimos.

Την αυλαία νωρίτερα άνοιξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού Socca, τον Αλκοολικό Αστέρα και την Betis SKG στην Θεσσαλονίκη, με τους γηπεδούχους να κατακτούν τους τρεις βαθμούς και να παραμένουν εντός εξάδας. Νίκη σημείωσε και η πάντα δυνατή Zigolo, που επικράτησε της Smixiside, ενώ σημαντικό τρίποντο πήραν και οι Βουρλισμένοι, οι οποίοι με τη νίκη τους απέναντι στους Unlucky Strikers απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξίζει να ειπωθεί πως τρεις ομάδες από Αθήνα και τρεις από Θεσσαλονίκη έχουν ξεχωρίσει και οδηγούν τον πίνακα. Πρόκειται για W Rizz, San Antonio, Klika X Favela, Αλκοολικό Αστέρα, Magufana και Cometas αλλά είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν ομάδες που έπονται και έχουν την δυνατότητα με ένα ντεμαράζ να πλασαριστούν εντός εξάδας στο τέλος του 2ου γύρου, πριν τα crossovers των ομάδων των δύο πόλεων.