Διεθνείς παρεμβάσεις σε ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο φαίνεται να «παγώνουν» την κατεδάφιση ποδοσφαιρικού γηπέδου σε προσφυγικό καταυλισμό της Δυτικής Όχθης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, παρενέβησαν προκειμένου να αποτραπεί η κατεδάφιση ενός τοπικού ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Δυτική Όχθη. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν προγραμματίσει την κατεδάφιση του γηπέδου εντός της εβδομάδας, ενημερώνοντας τους κατοίκους του προσφυγικού καταυλισμού της Άιντα ότι αυτό είχε κατασκευαστεί «παράνομα», σε περιοχή δίπλα σε φράχτη ασφαλείας. Τοπικοί ακτιβιστές ανέφεραν ότι περίπου 250 παιδιά χρησιμοποιούν το γήπεδο σε εβδομαδιαία βάση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έπειτα από διαπραγματεύσεις η προγραμματισμένη κατεδάφιση ανεστάλη, με την τελική απόφαση να μεταφέρεται πλέον στην Ισραηλινή Κυβέρνηση. Πηγές αναφέρουν ότι το προσωπικό γραφείο του Ινφαντίνο έθεσε το ζήτημα τόσο στην Ελβετική Κυβέρνηση όσο και στην Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA), σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν έντονες διεθνείς αντιδράσεις για το ενδεχόμενο κατεδάφισης. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι διαβουλεύσεις με Ελβετούς βουλευτές οδήγησαν τον πρέσβη της Ελβετίας στο Ισραήλ, Σίμον Γκάισμπιλερ, να απευθυνθεί απευθείας στην ισραηλινή κυβέρνηση, ζητώντας τη διάσωση του γηπέδου.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, πραγματοποίησε σειρά επαφών με την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ενώ ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία τρεις ημέρες αργότερα. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρόεδρος της UEFA έχει έρθει σε επαφή με την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναφορικά με τη διατήρηση ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Μοσέ Ζουάρες, για τις προσπάθειές του να προστατευθεί ο χώρος από την κατεδάφιση. Ελπίζουμε το γήπεδο να συνεχίσει να εξυπηρετεί την τοπική κοινότητα ως ένας ασφαλής χώρος για παιδιά και νέους» τόνισαν στο Αthletic άνθρωποι της UEFA.

Ο Μοχάμεντ Αμπουσρούρ, διευθυντής του νεανικού κέντρου στο γήπεδο της Άιντα, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη επιτυχία για την καμπάνια», εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις: «Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για την τελική πολιτική απόφαση. Δεν έχουμε ακόμη λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τον στρατό. Πρόκειται για τον μοναδικό δημόσιο χώρο όπου τα παιδιά και οι πρόσφυγες της περιοχής μπορούν να παίξουν, να αθληθούν και να συναντηθούν. Η σημασία αυτού του χώρου είναι τεράστια, προσφέρει τη δυνατότητα μιας φυσιολογικής, υγιούς ζωής».

Παρότι ο Ινφαντίνο στο παρελθόν έχει αποφύγει άμεσες παρεμβάσεις στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η FIFA «δεν μπορεί να επιλύσει πολιτικά ζητήματα», ο Τσέφεριν φαίνεται να έχει αναλάβει πιο ενεργό ρόλο.