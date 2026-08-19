Φενέρμπαχτσε και Λιόν κόλλησαν στο 1-1, με το εισιτήριο για το Champions League να κρίνεται στη ρεβάνς της Γαλλίας. Μεγάλο αποτέλεσμα για τη Βίκινγκ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ!

Ισόπαλη έληξε η ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Λιόν, με τις δυο ομάδες να περιορίζονται στο 1-1 για το πρώτο σκέλος των play-offs του Champions League. Οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που ευτύχησαν να προηγηθούν στον αγώνα καθώς το γκολ του Οπεντά στο 47΄τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Οι Τούρκοι ωστόσο είχαν την απάντηση με το καλησπέρα του β΄μέρους, όταν ο Γκρίνγουντ έστειλε τη μπάλα στα πλεκτό για το 1-1. Ένα σκορ που παρέμεινε ακέραιο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα κι άφησε ανοικτούς τους λογαριασμούς των δυο ομάδων, με την πρόκριση να ξεκαθαρίζει στη ρεβάνς της Γαλλίας.

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο ζευγάρι Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Βίκινγκ, καθώς οι Νορβηγοί έφυγαν όρθιοι από την Κροατία με το τελικό 2-2 και θα κυνηγήσουν στην έδρα τους τη μεγάλη έκπληξη και την πρόκριση στην τελική φάση του Champions League.

Το πρώτο δεκάλεπτο πάντως κύλησε ιδανικά για τους Κροάτες. Με γκολ των Μπέλο και Λίσιτσα στο 6΄και στο 10΄αντίστοιχαν είχαν αποκτήσει από νωρίς προβάδισμα πρόκρισης, το οποίο ωστόσο σπατάλησαν πριν από το ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι άλλωστε δεν έχασαν πίστη στις δυνάμεις τους κι αφού πρώτα μείωσαν με τον Κρίστιανσεν στο 26΄, έφεραν το ματς σε ισορροπία στο 39΄με τον Τρίπιτς για το τελικό 2-2.