Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τους παίκτες της Ένωσης για την προσπάθειά τους στο ματς με τη Λέφσκι. Αποστολή στη Σόφια: Βασίλης Μπαλατσός

Η ΑΕΚ γυρίζει με το 0-0 στην Αθήνα από τη Σόφια και θα παίξει την πρόκριση για τα αστέρια του Champions League την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος όπως το συνηθίζει κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τους παίκτες της ΑΕΚ δίνοντας τους συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους.

Στη συνέχεια όλοι μαζί οι κιτρινόμαυροι πήγαν στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους και έγιναν... ένα.