Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τους παίκτες
Η ΑΕΚ γυρίζει με το 0-0 στην Αθήνα από τη Σόφια και θα παίξει την πρόκριση για τα αστέρια του Champions League την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μετά το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος όπως το συνηθίζει κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τους παίκτες της ΑΕΚ δίνοντας τους συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους.
Στη συνέχεια όλοι μαζί οι κιτρινόμαυροι πήγαν στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους και έγιναν... ένα.
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