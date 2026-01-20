Η απίστευτη απόδοση για νίκη του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους έναν τελικό-πρόκρισης στα πλέι-οφ της διοργάνωσης καθώς με νίκη θα κάνουν ένα τεράστιο βήμα για την επόμενη φάση.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League. Το διπλό (1-0) στο Αλμάτι απέναντι στην Καϊράτ ήταν ένα αποτέλεσμα που έψαχνε εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός.

Με 5 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές, οι Πειραιώτες είναι «ζωντανοί» στη μάχη για την 24αδα, αρκεί να φύγουν νικητές από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο άσος είναι στο 2.50 στη Novibet.

H ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Η ήττα (2-0) από τον ΠΑΟΚ στον Πειραιά και ο αποκλεισμός για το Κύπελλο έφερε προβληματισμό στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ «χτύπησε» καμπανάκια τονίζοντας ότι δεν θα ανεχτεί ξανά τέτοια εικόνα.

Οι παίκτες του μπορούν να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Η Λεβερκούζεν διαθέτει μεγάλη ποιότητα σε άμυνα και επίθεση και το Over 2.5 στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Οι Γερμανοί από την άλλη βρίσκονται σε καλύτερη θέση και με 8 βαθμούς θέλουν μία νίκη στα τελευταία 2 παιχνίδια τους για να σιγουρέψουν την πρόκριση τους.

Εκτός έδρας μάλιστα έχουν πετύχει 2 μεγάλες νίκες απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπενφίκα. Στον Πειραιά έχουν και πάλι δύσκολο έργο.

H ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Στη Γερμανία βέβαια προέρχονται από δύο σερί ήττες απέναντι σε Στουτγκάρδη και Χοφενχάιμ.

Τα αποτελέσματα αυτά έφεραν την ομάδα στην 6η θέση της βαθμολογίας και στο -4 από την πρώτη τετράδα που είναι και ο ρεαλιστικός στόχος.

Δεν έχει πλέον το σύνολο για να διεκδικήσει τον τίτλο όμως παραμένει μία ποιοτικό ομάδα και πηγαίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Για να το κάνει αυτό πρέπει να ρισκάρει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αυτό θα αφήσει χώρο στον Ολυμπιακό που θα βρει ευκαιρίες. Ο Ζέλσον Μάρτινς θα πάρει προσπάθειες και το να έχει Over 0.5 σουτ στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial

