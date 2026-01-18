Ένα βάρβαρο χτύπημα με αγκωνιά σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Ουαλία έφερε την παρέμβαση της αστυνομίας, που ερευνά το περιστατικό.

Κι όμως, ο αγώνας ανάμεσα σε Τρίαρντουρ Μπέι και Πόρθμαντογκ για τη Γ' κατηγορία στην Ουαλία έγινε viral, με τον λόγο ωστόσο να μην είναι καθόλου καλός. Βλέπετε, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ερασιτεχνικών ομάδων τράβηξε τα βλέμματα λόγω της ασύλληπτης βαρβαρότητας αγκωνιάς που έριξε ο παίκτης της πρώτης, Τομ Τέιλορ, στον Ντάνι Μπρούκγουελ!

Σε βίντεο που λήφθηκε από το κινητό τηλέφωνο διακρίνεται ο 35χρονος ποδοσφαιριστής να χτυπά με μεγάλη δύναμη τον αντίπαλό του στον λαιμό χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του, με τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο δράστης δεν πήρε κόκκινη κάρτα αλλά κίτρινη, εν μέσω διαμαρτυριών προς τον διαιτητή!

Οι άνθρωποι της Τρίαρντουρ Μπέι επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό του παίκτη, με την αστυνομία της περιοχής να ερευνά το περιστατικό και τον Τέιλορ να ενδέχεται να κατηγορηθεί για βιαιοπραγία. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, η ομάδα του παίκτη ξεκαθάρισε πως δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια για το συμβάν.