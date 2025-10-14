Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αρουραίος έκανε «ντου» στο Ουαλία - Βέλγιο κόβοντας βόλτες και διακόπτοντας το ματς (vid)
Για έναν πολύ ιδιαίτερο -και ανατριχιαστικό για κάποιους- λόγο η αναμέτρηση της Ουαλίας με το Βέλγιο (2-4) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 χρειάστηκε να διακοπεί για μερικά λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, ένας αρουραίος έκανε την... εμφάνισή του στο στάδιο «Κάρντιφ Σίτι» στην χθεσινοβραδινή (13/10) συνάντηση των δύο ομάδων.
Περίπου στο 60ό λεπτό, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα λόγω της απρόσμενης «εισβολής» που πάντως προσέφερε μία στιγμή χαλάρωσης και γέλιου στους απογοητευμένους Ουαλούς οπαδούς που έβλεπαν την ομάδα τους πίσω στο σκορ.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
Ο απρόσμενος επισκέπτης δεν πτοήθηκε ούτε ο Τιμπό Κουρτουά, ένας εκ τον κορυφαίων τερματοφυλάκων στον κόσμο, προσπάθησε να τον πιάσει για να τον απομακρύνει, με το τρωκτικό να αποφεύγει την λαβή του. Αφού συνέχισε να κόβει βόλτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο για μερικά δευτερόλεπτα, «αποφάσισε» τελικά να εγκαταλείψει το γήπεδο περνώντας μόνο του εκτός αγωνιστικών γραμμών!
Stadium ban for the little fella! 😅 Wales and Belgium's World Cup qualifier was stopped last night due to a rat invading the pitch 🐀 pic.twitter.com/Iie4GM9Cxl— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 14, 2025
