Ένας απρόσμενος... επισκέπτης στάθηκε αφορμή για την ολιγόλεπτη διακοπή στο Ουαλία - Βέλγιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σε ένα από τα εξω-αγωνιστικά hilghlights της αγωνιστικής.

Για έναν πολύ ιδιαίτερο -και ανατριχιαστικό για κάποιους- λόγο η αναμέτρηση της Ουαλίας με το Βέλγιο (2-4) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 χρειάστηκε να διακοπεί για μερικά λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, ένας αρουραίος έκανε την... εμφάνισή του στο στάδιο «Κάρντιφ Σίτι» στην χθεσινοβραδινή (13/10) συνάντηση των δύο ομάδων.

Περίπου στο 60ό λεπτό, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει τον αγώνα λόγω της απρόσμενης «εισβολής» που πάντως προσέφερε μία στιγμή χαλάρωσης και γέλιου στους απογοητευμένους Ουαλούς οπαδούς που έβλεπαν την ομάδα τους πίσω στο σκορ.

Ο απρόσμενος επισκέπτης δεν πτοήθηκε ούτε ο Τιμπό Κουρτουά, ένας εκ τον κορυφαίων τερματοφυλάκων στον κόσμο, προσπάθησε να τον πιάσει για να τον απομακρύνει, με το τρωκτικό να αποφεύγει την λαβή του. Αφού συνέχισε να κόβει βόλτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο για μερικά δευτερόλεπτα, «αποφάσισε» τελικά να εγκαταλείψει το γήπεδο περνώντας μόνο του εκτός αγωνιστικών γραμμών!