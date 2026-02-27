Την απόφαση να μην συνεχίσει με τον Γιώργο Δέδα στην άκρη του πάγκου πήρε η Οστάνδη!

Τη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Δέδα ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση της Οστάνδης! Η διοίκηση του Βελγικού συλλόγου αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Έλληνα τεχνικό σε ρόλο πρώτου προπονητή και το απόγευμα της Παρασκευής (27/2) το επισημοποίησε.

Η Οστάνδη είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Βελγίου πίσω από την Άντβερπ με ρεκόρ 16-5, ενώ η πρωτοπόρος έχει σε 20 αγώνες 17-3. Η διοίκηση της Βελγικής ομάδας θεωρεί πως θα μπορούσε να είναι καλύτερη η πορεία της ομάδας και γι' αυτό έλαβε την απόφαση να απομακρύνει από τη θέση του προπονητή τον Γιώργο Δέδα. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ χρέη πρώτου προπονητή θα εκτελεί πλέον ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του Έλληνα τεχνικού, Τιερί Ντεκλέρκ.

Όσο για τον Γιώργο Δέδα αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου πως τις επόμενες ημέρες θα του προταθεί ένας νέος ρόλος στην ομάδα, καθώς έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση πως θα αποδεχθεί αυτό τον ρόλο, καθώς αν δεν τα βρουν οι δυο πλευρές, τότε ίσως χωρίσουν οριστικά οι δρόμοι τους. Κάτι που θα ξεκαθαριστεί τα επόμενα 24ωρα...